Ebru Şancı, hamile

Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı Göztepespor’da oynayan futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da tarihi bir şatoda evlenmiş ve podyumlara veda etmişti.

EŞİ İSTEMİYORDU

Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Ebru Şancı, yeni bir bebek için eşini sonunda ikna etti.

ERKEK İSTİYORLAR

Eski manken geçen hafta gittiği Nişantaşı’ndaki özel bir klinikte yaptırdığı test sonucu beş haftalık hamile olduğunu öğrendi. Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün gönlünden bu kez erkek geçiyor.

MASRAFLARI ÇOK

Şancı, '100'den fazla dadı ile çalıştım. Çocuklarımın okul masrafı 100 bin lira' demişti.