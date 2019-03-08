taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46255
Euro
6.11585
Altın
1287.45
Borsa
102282.68
Gram Altın
225.903

Ebru Yaşar: Erkeksiz olmaz

Ebru Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 07:28..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ebru Yaşar: Erkeksiz olmaz

Şarkıcı Ebru Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Şişli’de düzenlenen bir konserde kadınlarla bir araya geldi. Kadınların kadınlar gününü kutlayarak sözlerine başlayan Ebru Yaşar erkeklerle beraber kadınlar bir bütün olduğunu ifade etti.

"ERKEKLERDEN NE İSTİYORUZ"

Kadınlar olarak erkeklerden biraz daha sevgi istediklerini belirten Yaşar şöyle konuştu: "Ben öncelikle bir kadın olarak buradaki kadınların sonra da dünyanın dört bir tarafında olan bütün kadınların, hayatın gerçek kahramanlarının dünya kadınlar gününü kutluyorum. Ne güzel böyle kadın kadına. Tabi arada var böcekler var, olacak. Kadınların arasında böcekler olmazsa olmaz. Erkeksiz de olmaz, bizler bir bütünüz. Ama biz dünyadaki bütün erkeklerden ne istiyoruz kadınlar olarak? Birazcık daha anlayış, birazcık daha sevgi istiyoruz gerisi teferruat. Aslında sevgi her şeyi çözüyor. Kedi gibiyiz, bizi sevdiğiniz zaman dünyanın en mutlu yaratıkları oluyoruz ve her şeyi sizlerin önünüze sermeye hazır oluyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

19
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

23
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

8
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

49
Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

3
Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

5
Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir