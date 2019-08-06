Ebru Yaşar ve Sıla pişti oldu

Sıla’nın hafta sonu Bodrum konserinde giydiği elbise, bir yerlerden tanıdık geldi. Moda dünyasını yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmayan elbiseyi, daha önce başka bir şarkıcının üzerinde görmüştük.

ÖNCE EBRU GİYDİ

Sıla’nın konserin ilk bölümü için seçtiği Alessandra Rich imzalı puantiyeli elbisenin aynısını, Ebru Yaşar da Kadınlar Günü nedeniyle Şişli’de verdiği konserde giymişti.

KLİPTE DE BENZERLİK YAŞAMIŞLARDI

Ebru Yaşar'ın Cumartesi adlı şarkısına çektiği klip, Sıla'nın 'Afitap'ına benzetilmişti. Yaşar, "İki klibi de izledim. Bence hiç bir benzerlik yok. İki klibin yönetmeni de Berdan Güzel olduğu için bu tür yorumlar yapıldı. Klip ile tek ortak noktamız yönetmendir." dedi.