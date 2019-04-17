Ebru Yaşar'ın ekonomik giyimi

Ekonomik dalgalanmalar ünlü kesimi de vurdu.

Bir giydiğini bir daha giymeyen şarkıcı ve oyuncular, bu kuralı bozmak zorunda kalıyor.

DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKILMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Aşırı pahalı kıyafetleri ile sürekli ekranlarda boy gösterenler, şimdilerde tekrara düşüyor.

"DEVİR EKONOMİ DEVRİ"

Ödül töreninde görüntülenen şarkıcı Ebru Yaşar da üzerindeki pahalı çizmeleri ve çantasıyla dikkat çekti.

Çizmesi 16 bin TL, çantası ise 7 bin TL olan şarkıcı, yaptığı açıklama ile gülümsetti.

Yaşar, “Daha önce bir iki kez giydim. Eskitiyoruz işte, devir ekonomi devri. Öyle bir giydiğimi bir daha giymem diyecek biri kalmadı pek.” dedi.