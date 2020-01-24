Ece Çeşmioğlu, evlilik teklifini doğruladı

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez'in, uzun süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi ettiği öne sürülmüştü. Çeşmioğlu, konuk olarak katıldığı programda bu iddialar hakkında konuştu.

'İlk defa burada söylüyorum' diyen ve yaşadığı sevinci paylaşan Ece Çeşmioğlu, 'Yes' diye çığlık attığını, çok da detaya girmek istemediğini ifade ederek iddiaları doğruladı.

Teklifi yurtdışında aldığını söyleyen Çeşmioğlu, bir kez daha Brugge'e gitmek istediğini söyledi.

TANER YALANLADI

Öte yandan Ece Çeşmioğlu'yla ilişki yaşayan Taner Ölmez geçtiğimiz günlerde Belçika’nın tarihi şehri Brugge’da bir köprünün üzerinde yürürken sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu iddiasına "Ben de gazetelerden okuyorum" yanıtını vermişti.