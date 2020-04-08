Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı

Ünlü sunucu Ece Erken, ev sahibi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabında yayınladı. Erken, kendisinden kira isteyen ev sahibine evden çıkacağını söyledi.

Erken, kirasını isteyene ev sahibine sitemini "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da, ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var İkisinden bu ay kira gelmedi,utandım söylemedim.." gösterdi.

'3600 lira aidat artı 12 bin 500 lira kira... Villada kalırdım' diyen Ece Erken'in paylaşımı olay oldu. TT listesine giren Ece Erken kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

"OLAY O DEĞİL"

Erken "18 yaşında sen ne yapıyordun bilmem ama ben aileme bakıyordum,2. 3. el arabalara binip yatırım yaptım, evlerim var, Eymen'in çocuklarına yetecek gelirim var olay o değil kardeş..." dedi.