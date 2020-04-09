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Ece Erken, evli sevgilisinden ayrıldı

Boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıkladı.

Haber Merkezi |
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Ece Erken, evli sevgilisinden ayrıldı

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Tam sular duruldu derken Ece Erken'in bu kez sevgilisinin arabalarını parçaladığı video ortaya çıktı.

Bu nedenle sunucusu olduğu magazin programındaki işinden de olan Ece Erken sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"KENDİNİZDEN UTANIN"

Evli sevgilisinden ayrıldığını söyleyen Erken "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın." yazdı.

Ece Erken, evli sevgilisinden ayrıldı

 

Ece Erken evli sevgilisinin arabasının camlarını kırdı İZLE

 

 

Ece Erken, evli sevgilisinden ayrıldı

Ece Erken, evli sevgilisinden ayrıldı

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