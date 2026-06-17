Ece Erken parasını ödediği evi talamadı! Savcılığa gitti

Ekranların ünlü sunucularından Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturdu. 2015 yılında oğlu Eymen'i kucağına alan Erken, aynı yıl Uçar ile evliliğini noktaladı.

Boşandıktan sonra hayatına çocuğuyla birlikte devam eden ünlü isim son paylaşımında ev alırken yaşadığı mağduriyetini anlattı.

"MÜCADELEMİZİ BAŞLATTIK"

Konu hakkında yasal yollara başvurduğunu söyleyen Erken, şu ifadeleri kullandı: "Dört yıl önce parasını ödediğim ama hala teslim almadığım evimle alakalı sorumlu olan kişilerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Bununla ilgili gelişmeleri ilgilenen herkesle paylaşmaya devam edeceğim. Allah’ın izniyle hukuki mücadelemizi başlatmış olduk."