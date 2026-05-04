Ece Erken'i çok kızdırdılar: Ahlaksızlar

Gerek açıklamaları gerekse de paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında oğlu Eymen'i kucağına alan Erken, aynı yıl Uçar ile evliliğini noktalamıştı.

Bir magazin programında uzun süredir yorumculuk yapan ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim, son paylaşımında oğlu Eymen'in oyuncak arabasının kırıldığını görünce küplere bindi.

"TERBİYESİZLİK"

Kırılan oyuncağın son halini paylaşan Erken, çektiği videoda şu sözlerle sitem etti: "Sabah sabah bunu gördüm. Bunu kim yaptıysa artık terbiyesizlik, ahlaksızlık. Direksiyonu falan kırmışlar. Çocukluk ayrı bir şey ama ana, baba olmak ayrı bir şey. Apartmanda kim yaşıyorsa kendi üzerine alınsın. Gerçekten bir geri zekalısın. Bu nasıl bir çocuk yetiştirmek ya? Oğlum başkasının oyuncağını kırsa ilk ben kızarım.

"SEN ÖZÜR DİLE"

Kameralara baktırıp öğrenmeden evvel gel bir ebeveyn olarak sen özür dile. Çocuklara suç bulmayalım. Çocukları böyle yetiştiren ailelerde suç bulalım. Bir de orta yere atıp gidilmiş. Siz nasıl insanlarsınız ya?

Sabah sabah sinirimi zıplatan, oturduğum apartmandaki komşu! Çocuğunu yetiştirememiş ebeveyn, kameralardan nasılsa seni bulacağım. Bunun özrü de olmaz, senin yetiştirdiğin çocuğa ben..."