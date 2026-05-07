Ece Gürsel'den dikkat çeken açıklama: Ölünce arkamda güzel şarkılar bırakıyorum

Podyumların ünlü mankenlerinden Ece Gürsel, katıldığı etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü manken, yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

Ece Gürsel, gazetecilerin 'neler bıraktık? neler bırakacağız?' sorusuna verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü.

"GÜZEL ŞARKILAR BIRAKIYORUM"

“Ölünce arkamda güzel şarkılar bırakıyorum” sözleriyle dikkat çeken Gürsel’in açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken merak uyandırdı.

"PODYUMLARDA DA İZ BIRAKTIM"

Gürsel, "Her şeyden önce güzel şarkılar bırakıyorum. Kendi yazdığım sözler, besteler... Kitaplar da çıkaracağım.

Podyumda da iz bırakan bir modelim. Podyumlarda hala çok aranan bir mankenim. 28 yıl verdim, bu da iz bırakmaktır benim için" dedi.