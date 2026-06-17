Ece İrtem'in yakın arkadaşı paylaştı: Çok temiz kalpli bir kızdı

Reyting rekorları kıran “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karateriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem'den acı haber geldi.

İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

"BERABER GÜLDÜK AĞLADIK"

İrtem'in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, birlikte çektirdikleri eski fotoğrafları paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. "Ben bugün bir dostumu kaybettim." diyen Gültekin, "Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı." dedi.

Ece İrtem'in dostu, devamında ise şunları yazdı:

"BAZI HİSLER BOŞ DEĞİLMİŞ"

"Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum. Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü. Çok hayalperestti. Bir kez bana 'Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim' demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş."

Ece İrtem'in dostu devamında ise şunları yazdı:

"HAYALPERESTTİ"

Böyle bir durumda kalırsak Clap Your Hands çalsın, kimse de ağlamasın isterdi. Bugün bütün gün ağladım ama hatırına Clap Your Hands de çalacağım. Yattığın yer nur olsun güzel Ecem. İyi ki gençliğimizin bir bölümünü paylaştık."