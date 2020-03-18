Ece Seçkin: Bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacak

Şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki Türklerin tahliyesinde görev aldı. Seçkin, nişanlısını sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti.

"SAĞLIKLI UÇUŞLAR"

Nişanlısıyla fotoğrafını paylaşan Seçkin, "Canım benim...Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim...Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz elbette, ama bu senin için çok önemliydi. Kaptanlığını tebrik ediyor, sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum.

"EVDEYİM"

Bugün gerçekleştirilen Türk vatandaşlarının Avrupa’dan tahliyesi kapsamında İstanbul Havalimanı'na ilk inişi nişanlım Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. TK 1702 sefer sayılı bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacağına eminim...Ben de nişanlımla beraber tüm kabin ekibi ve aileleri gibi önlem amaçlı 15 gün evdeyim, lütfen sizler de bu günleri evinizde, kurallara uyarak ve içinize dönerek geçirin...Hayatın en yakın zamanda normale dönmesi ve bu virüsün en kısa zamanda gezegenimizi terk etmesi dileğiyle..." yazdı.