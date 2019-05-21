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Ece Seçkin'den Simge Sağın açıklaması

Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddiasının kaynağının, Ece Seçkin olduğu iddia edilmişti.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 10:01..
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Ece Seçkin'den Simge Sağın açıklaması

Simge Sağın’ın çocuğu olduğunu iddia ettiği için şarkıcıyla davalık olan kişinin savcılıktaki ifadesinde, dedikoduyu kendisine ileten kişinin Ece Seçkin olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

Simge Sağın ile yakın arkadaş olduğu bilinen Ece Seçkin cephesinden, konuyla ilgili açıklama gecikmedi. Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BU İDDİALAR ÜZDÜ"

"Müvekkilimiz sayın Ece Seçkin, kendisi hakkındaki iddiaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadır. Müvekkilimizin taraf olmadığı ilgili savcılık dosyasında ifadesi alınan şahsın hiçbir dayanağı bulunmayan ve mesnetsiz ifadelerle müvekkilimizi hedef göstererek asılsız iddialarını temellendirmeye çalıştığı açıktır. Kaldı ki; müvekkilimizin ilgili şahısla herhangi bir iletişimi veya yakınlığı dahi bulunmamaktadır.  Müvekkilimizin meslektaşı ve arkadaşı sayın Simge Sağın ile arasında husumet olduğu bilinen iddia sahibi, karalayıcı ifadeleri ile müvekkilimiz üzerinden gündeme gelme, kamuoyunu ve adli mercileri yanlış yönlendirme gayreti içerisindedir. İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki ve cezai yollara başvuracak olmakla birlikte gerçeklik değeri taşımayan bu iddialara itibar edilmemesini kamuoyundan saygıyla dileriz."

Şarkıcı Simge ise konuyla ilgili "Çocuk tabii ki de yok. Kedimi 'Kızım' diye paylaşmıştım. Oradan beri bu iddialarla uğraşıp duruyorum." açıklamasında bulundu.

Ece Seçkin'den Simge Sağın açıklaması

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