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Ece Uslu, paralarını gösterdi

Oyuncu Ece Uslu, karantina günlerinde para koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi |
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Ece Uslu, paralarını gösterdi

Koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmayan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

PARA KOLEKSİYONU VAR

Çoğu ünlünün yaptığı gibi mutfaktan fotoğraflar yayınlamayı tercih etmeyen Ece Uslu, farklı bir paylaşıma imza atıyor. Bir süredir fotoğraf arşivini takipçileriyle paylaşan Uslu, bu defa para koleksiyonundan iki parçayı görücüye çıkardı.

Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmadan önceki döneme ait 500 ve 100 bin liraları takipçileriyle paylaşan Uslu bunların üzerine düştüğü notlarla gülümsetti.

Ece Uslu, paralarını gösterdi

Ece Uslu, paralarını gösterdi

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