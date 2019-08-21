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Ece Vahapoğlu 26. hafta pozunu verdi

Hamileliğinin 26. haftasına giren Ece Vahapoğlu, süreçle ilgili takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 15:21..
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Sunucu Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, 2018 yılında evlendiler. Çift, geçtiğimiz aylarda da bebekleri olacağını müjdelemişti.

Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Vahapoğlu'ndan 26. haftaya pozu geldi.

"MUCİZE VE KUTSAL"

Ünlü isim bu fotoğrafını paylaşıp altına; "Hamilelikte başlangıç 6. haftadan şimdi 26. haftaya... Hamilelik sürecinin 9 ay (40-42 hafta) gibi olması, hem bebeğin gelişimi için hem de annenin bu yeni sürece alışması için iyi. Özellikle karnının bu kadar büyümesine kadının belli bir süreçte alışması gerekiyor. Mucizevi, kutsal, doğal, dişi." yazdı.

Ece Vahapoğlu 26. hafta pozunu verdi

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