taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.366
Euro
6.1025
Altın
1248.55
Borsa
89704.68
Gram Altın
215.449

Ece Vahapoğlu bebeğini kaybetti

Ece Vahaopoğlu, kötü haberi sosyal medyasında duyurdu.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ece Vahapoğlu bebeğini kaybetti

Ece Vahapoğlu, iş adamı Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü sunucu, geçtiğimiz hafta hamile olduğunun müjdesini verdi. Ancak mutluluk uzun sürmedi.

"KÜÇÜK NABIZ ARTIK ATMIYOR"

Bebeğini kaybeden Ece Vahapoğlu, kötü haberi de Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.: "Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası... Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor... Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız... "

Ece Vahaopoğlu ve eşi Cihan Alpay

Ece Vahapoğlu bebeğini kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

415
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

135
Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

113
Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

23
İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

45
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

50
Barzani Amerikalıları ağırladı

Barzani Amerikalıları ağırladı

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir