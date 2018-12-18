Ece Vahapoğlu bebeğini kaybetti

Ece Vahapoğlu, iş adamı Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü sunucu, geçtiğimiz hafta hamile olduğunun müjdesini verdi. Ancak mutluluk uzun sürmedi.

"KÜÇÜK NABIZ ARTIK ATMIYOR"

Bebeğini kaybeden Ece Vahapoğlu, kötü haberi de Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.: "Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası... Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor... Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız... "

Ece Vahaopoğlu ve eşi Cihan Alpay

