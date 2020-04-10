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Ece Vahapoğlu: Doktoru eve getirttik

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, bebeğini hastaneye götürmek istemediği için eve doktor çağırdı.

Haber Merkezi |
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Ece Vahapoğlu: Doktoru eve getirttik

Ece Vahapoğlu, 4 aylık bebeği Efe’nin aşısını eve gelen doktorlara yaptırdığını söyledi.

"BEBEĞİMİN AŞISI YAPILMALIYDI"

Koronavirüs salgını yüzünden hastaneye bebeğini götürmek istemediğini dile getiren Vahapoğlu, “Çoğu anne babanın bu belirsiz karantina döneminde bebeklerinin aşılarını nasıl yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kafası karışık. Bizim de öyleydi. Hastaneye gitmek istemiyoruz ama aşıyı da çok fazla ertelemek istemiyoruz.

"DOKTOR EVE GELDİ"

Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim. Hastaneden evde bakım hizmeti aldık. Oğlumuz Efe’nin 4’üncü ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı.” bilgisini verdi.

Ece Vahapoğlu: Doktoru eve getirttik

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