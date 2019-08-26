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Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

6 aylık hamile olan Ece Vahapoğlu, Bodrum tatiline devam ediyor.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 10:00..
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Erkek bebek bekleyen anne adayı sunucu Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz gün plajda herkesi korkuttu. Midesi bulandı, istifra etti.

Durumu Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar fark etti. Babasına haber verdi. Usta oyuncu soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu’nu sakinleştirdi.

ÖZYAĞCILAR MUCİZESİ

Hızlıca hareket eden Özyağcılar, zencefil satın alıp geldi. Elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, “Bulantım bir anda geçti” dedi.

Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

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