taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9795
Euro
7.5871
Altın
1706.26
Borsa
98683.88
Gram Altın
382.727
Bitcoin
49252.9

Ecrimisil nedir

Ecrimisil, devlete ait bir alanı işgal eden kişilere kanun yolu ile ödettirilen tazminata verilen isimdir.

  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Ecrimisil nedir

Ecrimisil kısaca, Hazine ya da şahıs arazisinin işgal tazminatı olarak tanımlanır.

Ecrimisil ile kira arasında çok belirgin ve önemli bir fark vardır.

ECRİMİSİL İLE KİRANIN FARKI

Ecrimisil geriye dönük şekilde hesaplanır.

Kirada, kiraya veren şahıs ile kiracı arasında tamamen kendi rızaları sonucu oluşmuş hukuki bir anlaşma vardır.

Ecrimisilde mal sahibinin rızası yoktur.

Mal sahibi ile işgalci arasında hukuki bir anlaşma bulunmamaktadır.

ECRİMİSİL NASIL BELİRLENİR?

Ecrimisil sonuç itibariyle bir faydanın devlete ödenen karşılığı olduğu için öncelikle gerçekten söz konusu alandan bir fayda sağlanıyor olması gereği aranır.

Şayet böyle bir durum söz konusu ise bu durumda devlet, ecrimisil tespiti için söz konusu kişi veya kişilere ecrimisil davası açıp mahkemeden durumun tespitini ister.

Mahkeme yapılan incelemeler sonucunda kişilerin devlete ait olan alandan bir çıkar sağladığına hükmederse, bu durumda öncelikle bu fayda veya çıkarın maddi karşılığını tespit eder ve daha sonrasında kişinin devlete ecrimisil bedeli olarak bir para ödemesine hükmedebilir.

ECRİMİSİL DAVASI NASIL AÇILIR?

Devlet tarafından öngörüldükten sonra bu durumdan çıkar sağlayan kişilere ecrimisil davası açılır ve bunun karşılığında tespit edilen bir ecrimisil bedeli talep edilir.

Burada dava konusu olan ecrimisil kalıcı veya geçici bir duruma sahip olabilir.

Ecrimisil nedir

İlginizi Çekebilir
Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki
Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki yayında Türkiye'deki koronavirüs ölümleriyle ilgili New York Times'ın yaptığı habere tepki gösterdi.
Anneannesini virüs var diyerek dışarı göndermeyen çocuk
Dışarı çıkmak isteyen anneannesini kapının önünde durduran 3 yaşındaki Ayşe, "Virüs var. Gidemezsin anneanne" dedi.
Korona, 73 bin liralık 'Manisa lalesi'ne yaradı
Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve endemik bir bitki türü olan 'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası, bu yıl 73 bin 747 TL oldu.
HDP, gazeteciliği de ayrıştırdı
HDP'nin Twitter hesabından "Kürt Gazetecilik Günü" kutlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göz tiki nedir
Göz tiki nedir
0
Zipline nedir
Zipline nedir
0
Plantar Fasiit nedir
Plantar Fasiit nedir
0
Oruç neden hurma ile açılır
Oruç neden hurma ile açılır
10
Üfürüm nedir
Üfürüm nedir
0
Aracınızı sıcaktan koruma yolları
Aracınızı sıcaktan koruma yolları
14
Çamur zıpzıpı nedir
Çamur zıpzıpı nedir
0
[+] Görüş bildir