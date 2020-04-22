Ecrimisil nedir

Ecrimisil kısaca, Hazine ya da şahıs arazisinin işgal tazminatı olarak tanımlanır.

Ecrimisil ile kira arasında çok belirgin ve önemli bir fark vardır.

ECRİMİSİL İLE KİRANIN FARKI

Ecrimisil geriye dönük şekilde hesaplanır.

Kirada, kiraya veren şahıs ile kiracı arasında tamamen kendi rızaları sonucu oluşmuş hukuki bir anlaşma vardır.

Ecrimisilde mal sahibinin rızası yoktur.

Mal sahibi ile işgalci arasında hukuki bir anlaşma bulunmamaktadır.

ECRİMİSİL NASIL BELİRLENİR?

Ecrimisil sonuç itibariyle bir faydanın devlete ödenen karşılığı olduğu için öncelikle gerçekten söz konusu alandan bir fayda sağlanıyor olması gereği aranır.

Şayet böyle bir durum söz konusu ise bu durumda devlet, ecrimisil tespiti için söz konusu kişi veya kişilere ecrimisil davası açıp mahkemeden durumun tespitini ister.

Mahkeme yapılan incelemeler sonucunda kişilerin devlete ait olan alandan bir çıkar sağladığına hükmederse, bu durumda öncelikle bu fayda veya çıkarın maddi karşılığını tespit eder ve daha sonrasında kişinin devlete ecrimisil bedeli olarak bir para ödemesine hükmedebilir.

ECRİMİSİL DAVASI NASIL AÇILIR?

Devlet tarafından öngörüldükten sonra bu durumdan çıkar sağlayan kişilere ecrimisil davası açılır ve bunun karşılığında tespit edilen bir ecrimisil bedeli talep edilir.

Burada dava konusu olan ecrimisil kalıcı veya geçici bir duruma sahip olabilir.