Eda Ece: Yazıklar olsun sevgilim

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

İlişkilerini gizlemeden yaşayan genç çiftin, sosyal medyadaki eğlenceli atışmaları herkesi güldürdü.

Anadolu Efes, koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olan Buğrahan Tuncer'e izlediği dizileri sordu. Tuncer ise 'Peaky Blinders', 'Dark', 'La Casa De Papel, 'How I Met Your Mother' ve 'Vikings' dizilerini önerdi.

"YASAK ELMA'YI ÖNERMEDİN Mİ?"

Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın olmamasına itiraz etti. Anadolu Efes'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Eda Ece, sevgilisini kastederek, "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun" yorumunu yaptı.