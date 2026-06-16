Eda Savcıgil'den İtalya'da tarihi birincilik

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Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 17 yaşındaki ay-yıldızlı ultra maraton yüzücü Eda Savcıgil, Capri–Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

ANTRENÖRÜ BENGİSU AVCI

Açıklamada Eda Savcıgil'in antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı belirtildi.