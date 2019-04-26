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Eda Taşpınar timsah eti yedi

İkoncan Eda Taşpınar, farklı lezzetler denemeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 10:58..
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Eda Taşpınar timsah eti yedi

İlginç tatları denemeyi seven Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde gittiği ABD'deki bir restoranda timsah eti yedi.,

BU PAYLAŞIM HAYVANSEVERLERİ RAHATSIZ ETTİ

Kızarmış timsah etini afiyetle yiyen Taşpınar, o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Taşpınar, bu hareketiyle takipçilerinden ve hayvanseverlerden tepki gördü.

YEMEDİĞİ KALMADI

Sosyetik güzel geçtiğimiz ay da Fransa tatilinde yüzlerce euro ödeyerek bir tabak pesto soslu salyangozu yemiş. Daha önce de bir tabak dolusu yavru yılan balığının da tadına bakan Eda Taşpınar,  yıllar önce gittiği ABD'de de Meksika mutfağına özgü bir lezzet olan Chicatana karıncasını yiyerek şaşkınlık yaratmıştı.

Eda Taşpınar timsah eti yedi

Eda Taşpınar timsah eti yedi

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