EDHO'dan sonra ilk kez! Oktay Kaynarca başrol oldu: İşte yeni dizisi

Son olarak ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi merakla bekleniyordu.

Şimdi ise atv ekranlarında yayınlanacak olan ‘Hamal’ dizisinin hazırlık sürecinin başladığı duyuruldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaynarca’nın ‘Hamal’ dizisinde yalnızca oyuncu olarak değil, aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de yer alacağı öğrenildi.

Hamal dizisinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Dizinin senaryosu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban tarafından kaleme alınıyor.

Oyuncu kadrosu henüz açıklanmayan Hamal'ın eylül ayında başlaması planlanıyor.