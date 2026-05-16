Edin Dzeko'dan olay olan Fenerbahçe itirafı

Schalke formasıyla Bundesliga'ya yükselme sevinci yaşayan Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesi Bosna Hersek'le 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 40 yaşındaki futbolcu, HT Spor'a konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BENİ TAKIMDA TUTMA ŞANSI VARDI"

Dzeko, "Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz. Fenerbahçe'nin beni takımda tutma şansı vardı. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"SON MAÇTA OYNAMAK İSTEMEDİK"

Dzeko, "Dusan ile beraber iki harika yıl geçirdik. Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Biz de son maçta oynamak istemedik. Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik. Kulüple birlikte bu kararı aldık." dedi.

"BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Takım yemeği ve tesislerde gerçekleştirilen veda süreciyle ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren tecrübeli oyuncu, "Takımla birlikte son bir yemeğimiz vardı. Herkes bu fotoğrafın arkasında neler olduğunu konuştu. Ama bu bizim için önemli değildi. Önemli olan bütün takımın orada olmasıydı. Bu da bizim adımıza en güzel olanıydı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

1.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Dzeko, 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de 99 maça çıktı.

Tecrübeli forvet, bu karşılaşmalarda 46 gol ve 18 asistle mücadele etti.