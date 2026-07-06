Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'de yakalanan 14 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Göndermer Merkezi'ne götürüldü.
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Edirne'de güvenlik güçleri, il genelindeki denetimlerde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE YOLLANDILAR
Kırklareli'de de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)