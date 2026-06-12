Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yakalanan 8 düzensiz göçmen ile Kırklareli'de yakalanan 6 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine sevk edildi.
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Edirne'de güvenlik güçleri, yapılan denetimler sonucunda Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.
8 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER
Kırklareli'de de güvenlik güçleri tarafından 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Her iki ilde yakalanan 14 düzensiz göçmen, Kırklareli'deki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)