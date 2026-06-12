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Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yakalanan 8 düzensiz göçmen ile Kırklareli'de yakalanan 6 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine sevk edildi.

AA AA
Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri, yapılan denetimler sonucunda Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

8 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

Kırklareli'de de güvenlik güçleri tarafından 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki ilde yakalanan 14 düzensiz göçmen, Kırklareli'deki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)