Edirne'de alkollü kadın sürücüye 50 bin TL ceza
Kentte polis kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücüye yaklaşık 50 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
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Trafik güvenliği için denetimler aralıksız sürüyor...
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen trafik ve alkol denetimlerinde, uygulama noktasını görünce geri manevra yapan bir otomobil, polis ekiplerince durduruldu.
CEZADAN KAÇAMADI
Yapılan kontrolde, kadın sürücünün 122 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Son 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç ise trafikten menedildi.
DENETİMLER SÜRÜYOR
Polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)