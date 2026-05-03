Edirne'de amatör maçta hakeme yumruk: Futbolcu gözaltına alındı
2’nci Amatör Lig B Grubu’nda oynanan Yenimuhacirspor–Beğendikspor karşılaşmasında orta hakeme yumruk atıldı. Hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu’nda oynanan Yenimuhacirspor–Beğendikspor karşılaşması, hakeme yönelik saldırı nedeniyle yarıda kaldı.
Keşan ilçesindeki Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan mücadelede, sahaya giren yedek futbolcu orta hakeme yumruk attı.
GÖZALTINA ALINDI
Karşılaşmanın 43’üncü dakikasında, Beğendikspor’un yedek kulübesinde bulunan B.Y., bir anda sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı. Saldırının ardından oyuncu, sahadaki futbolcular ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Yaşanan olay sonrası hakem Kunt, maçı tatil etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.Y., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
HAKEM DARP RAPORU ALDI
Hakem Mert Kunt, maçın ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.
Olayla ilgili nihai kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği öğrenildi.