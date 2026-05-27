Edirne’de asırlık bayram geleneği: Kurban eti girmemiş ev kalmıyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere Köyü'nde kurban kesen vatandaşlar, etlerin bir bölümünü köy camisinde kurulan aşevine teslim etti.

Gençler ve gönüllüler tarafından hazırlanan etler, büyük kazanlarda özenle pişirildi.

Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, “Köyümüzde kurban eti girmemiş ev kalmıyor” ifadelerini kullandı.

MEŞE ODUNUNDA SAATLERCE PİŞİRİLİYOR

Meşe odununda yaklaşık 4 saat boyunca pişirilen etler, camiden yapılan anonsun ardından köylülere dağıtıldı.

Ellerine kaplarını alan vatandaşlar, cami önünde sıraya girerek bayram bereketine ortak oldu.

DUALARLA SOFRALARA ULAŞTI

İmamın yaptığı bereket duasının ardından etler herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köylüler, bayram sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen gelenek bu yıl da bayramın manevi atmosferini güçlendirdi.