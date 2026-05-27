Edirne'de asırlık bayramlaşma geleneği: Yüzlerce kişi mezarlıkta buluştu

Kurban Bayramı sabahı namazını kılan Küplü beldesi sakinleri, geleneğe uygun olarak topluca mezarlığa gitti. Vatandaşlar burada vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Mezarlıkta oluşan manevi atmosferde duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar geçmişlerini yad ederek bayramın anlam ve önemine uygun bir gün geçirdi.

YÜZLERCE KİŞİ SIRA HALİNDE BAYRAMLAŞTI

Kabir ziyaretlerinin ardından belde halkı, yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında bayramlaşmak için sıraya girdi. Gençten yaşlıya yüzlerce kişinin katıldığı törende uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar tek tek tokalaşarak bayramlaştı, küskünlüklerin geride bırakıldığı ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı bir ortam oluştu. Bayramlaşma sırasında renkli ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

“BİRLİK VE BERABERLİK GELENEĞİ”

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, geleneğin köklerinin mübadele döneminde Selanik’ten gelen vatandaşlara dayandığını belirtti. Yıllardır sürdürülen bu kültürün bölge halkı için önemli bir değer olduğunu ifade eden Altay, bayramların birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği günler olduğunu söyledi.

Altay, “Bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” diyerek kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

KUŞAKLAR BOYU SÜREN KÜLTÜREL MİRAS

Küplü’de yaşatılan mezarlıkta bayramlaşma geleneği, yalnızca bir dini ritüel değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor. Her yıl tekrarlanan bu buluşma, farklı kuşakları aynı duyguda bir araya getirerek beldede güçlü bir sosyal bağ oluşturuyor.