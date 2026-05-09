Edirne'de bir kilisede ayin sırasında Bulgarca-Yunanca tartışması

Edirne'de bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin sırasında dil tartışması...

Kilisede ayin esnasında bazı katılımcılar Bulgarca ibadet yapılması yönünde talepte bulunurken, mevcut programın Yunanca devam yapılacağı üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

BULGAR KİLİSELERİNDE AYİN YAPILMAYACAK

Kısa süreli gerginliğin ardından ortamın sakinleştiği ve Edirne'de bulunan tüm Bulgar kiliselerinde ayin yapılmayacağı açıklandı.

Katılımcıların bir bölümünün yaşanan duruma tepki gösterdiği ifade edilirken, olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

"BEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK RUMCA AYİNE İZİN VERMİYORUM"

İstanbul ve Türkiye'deki Bulgar Ortodoks cemaatinin temsilcisi olarak aktif görev yapan Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef, yaptığı açıklamada Bulgarca ayin yapılmasına izin verilmediğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Yotev, "Bugün Bulgarca dilinde ayin yapılmasına izin verilmiyor. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ne benim cemaatim ne de Bulgar halkı böyle bir durumu hak ediyor. 62 yaşındayım, hiçbir zaman bu kadar fanatiklik ve saygısızlık yaşamadık. Ne bizim cemaatimiz yaşadı ne de siz.

Kiliselerimiz mum yakmaya açıktır ama ayine kapalıdır, Bulgarca ayin olana kadar. Bundan sonra Metropolit Antiloti'nin tüm kiliselerimize girişi yasaklanmıştır. Ben yönetim kurulu başkanı olarak Rumca ayine izin vermiyorum." dedi.

"AŞIRI FANATİZM VE BULGAR HALKINA HAKARET"

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Hristo Kopanov ise tarafların ibadet dili konusunun hassasiyetine dikkat çekerek, "Burada 200-300 kişi var, bir tane Yunan yok. Edirne Yunan Metropolit, ayinin Yunanca yapılmasında ısrar ediyor. Buz kendi papazımızı getirdik. Onun üstüne daha yüksek rütbeli papaz yollamış. Ayini yapamazsın diyor. Burası bir Bulgar kilisesi.

Biz İstanbul'da da Bulgarca ayin yapıyoruz. Burada izin verilmemesi aşırı bir fanatizm ve Bulgar halkına hakaret. Kendi lisanlarında ibadet etme özgürlüğünü bir şekilde yasaklıyor." diyerek tepki gösterdi.