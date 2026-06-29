Edirne’de tarlada başlayan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında bulunan buğday tarlasında, saat 15.00 sıralarında yangın başladı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede kuru otların ve rüzgârın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Keşan-Gelibolu kara yolunda görüş mesafesini düşürerek zaman zaman trafik akışında aksamalara yol açtı.

AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın, bitişikte bulunan akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir patlama veya daha büyük bir yangın riski engellendi.

40 DÖNÜM ALAN VE TARIM EKİPMANLARI ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü, ayrıca tarlada bulunan bazı tarım araç ve ekipmanlarının da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bölge çiftçileri büyük maddi kayıp yaşarken, soğutma çalışmalarının bir süre daha devam ettiği öğrenildi.

2 ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında akaryakıt istasyonunda bulunan iki çalışanın yoğun dumandan etkilendiği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin jandarma ve ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.