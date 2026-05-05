Edirne'de Kakava Şenlikleri erken başladı

Edirne, “Romanlar’ın Hıdrellezi” olarak bilinen Kakava Şenlikleri ile yılın en renkli günlerinden birine hazırlanıyor. Resmi kutlamalar öncesi kente akın eden ziyaretçiler, tarihi dokunun içinde müzik ve dansla şenlik havasını erken yaşadı.

KENTTE YOĞUN TURİST HAREKETLİLİĞİ

Edirne, Kakava Şenlikleri öncesinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren kente gelen ziyaretçiler, tur otobüsleri ve özel araçlarla yoğunluk oluşturdu.

SELİMİYE ÇEVRESİNDE ERKEN KUTLAMA BAŞLADI

Şehirdeki hareketliliğin merkezi ise Selimiye Camii çevresi oldu. Resmi programlar başlamadan önce bölgede toplanan katılımcılar, davul, zurna ve klarnet eşliğinde Roman havalarıyla eğlenmeye başladı.

SOKAKLARDA MÜZİK VE DANS

Şehrin birçok noktasında kurulan müzik düzenleriyle Roman ezgileri yükselirken, turistler ve yerel halk danslara eşlik etti. Renkli görüntüler, Kakava atmosferini şimdiden kente yaydı.

Seyyar satıcılardan aldıkları çiçekli taçlarla süslenen ziyaretçiler, Sarayiçi’nde başlayacak resmi kutlamalar öncesi adeta festival alanına dönüşen şehirde eğlencenin tadını çıkardı.

ALMANYA’DAN EDİRNE’YE KAKAVA HEYECANI

Almanya’dan gelen Gülcan Kaçar, Kakava Şenlikleri’ne katılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, atmosferin beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Kaçar, “Her yerde müzik ve eğlence var, çok güzel bir başlangıç oldu” dedi.

“ŞEHRİN HER NOKTASI EĞLENCE”

Bursa’dan gelen Seda Sepetçi, sabahın erken saatlerinden itibaren şehirde eğlencenin başladığını belirterek Edirne’nin tarihi dokusuyla birlikte müziğin iç içe geçtiğini ifade etti.

“İÇİMDE ROMAN HAVASI VAR”

İzmir’den katılan Sebiha Kurtiş ise şenliklerden memnun kaldığını belirterek, “Roman değilim ama içimde Roman havası var” sözleriyle Kakava coşkusunu anlattı.

Sarayiçi’nde gün içinde başlayacak resmi etkinliklerle Kakava Şenlikleri’nin daha da renklenmesi beklenirken, Edirne’de festival atmosferinin günler boyunca devam edeceği öngörülüyor.