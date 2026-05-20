Edirne’de kurtuluşta bayrağın ilk çekildiği yapı restore ediliyor

Edirne’nin Kaleiçi bölgesinde yer alan ve kentin tarihi belleğinde önemli bir yere sahip olan Manyas Karakolu, ihya çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Osmanlı dönemine uzanan geçmişi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden yapının restorasyonu büyük ölçüde tamamlanırken bölge, tarihi dokusuna yeniden kavuşuyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

KALEİÇİ’NİN TARİHİ DOKUSU ÖNE ÇIKIYOR

Vali Yunus Sezer, Kaleiçi bölgesinin dünya çapında nadir görülen bir mimari yapıya sahip olduğunu belirterek bölgede, Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk dönemlerine uzanan çok sayıda tarihi yapının bulunduğunu ifade etti.

Manyas Karakolu’nun bu yapıların en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Sezer, buranın Osmanlı döneminde inşa edilen ilk karakol örneklerinden biri olduğunu söyledi. Yapının, İstanbul’daki Cibali Karakolu gibi dönemin güvenlik mimarisini yansıtan önemli örnekler arasında yer aldığına dikkat çekti.

KURTULUŞUN SİMGESİ: İLK BAYRAK BU YAPIDA YÜKSELDİ

Tarihi karakolun sembolik önemine de değinen Sezer, Edirne’nin Yunan işgalinden kurtarılmasının ardından Türk bayrağının ilk kez göndere çekildiği yapılardan biri olduğuna işaret etti. Bu yönüyle yapının yalnızca mimari değil, aynı zamanda tarihi bir anlam taşıdığını söyledi.

RESTORASYONDA YÜZDE 80 SEVİYESİNE GELİNDİ

Yangın sonrası büyük ölçüde zarar gören ve daha sonra betonarme yapıyla emniyet binası olarak kullanılan karakol, özgün mimarisine uygun şekilde yeniden restore ediliyor. Yapının orijinal haline ulaşmak için arşiv ve kaynak taraması yapıldığını belirten Sezer, çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını açıkladı.

Vali Sezer, kısa süre içinde restorasyonun tamamlanarak yapının yeniden hizmete açılacağını ifade etti.

MÜZE VE YAŞAYAN TARİH MEKANI OLACAK

Restorasyon sonrası Manyas Karakolu’nun yalnızca bir müze değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür alanı olacağını belirten yetkililer, ziyaretçilerin tarihi atmosferi deneyimleyebileceği bir yapı oluşturulduğunu aktardı.

Planlamaya göre yapı içerisinde, geleneksel kıyafetlerle canlandırmaların yapılacağı, vatandaşların tarihi atmosferi birebir hissedebileceği bir konsept uygulanacak.

KALEİÇİ YENİDEN CANLANIYOR

Restorasyonun yalnızca karakolu değil, çevresindeki tarihi yapıları da kapsadığı belirtilirken, Kaleiçi bölgesinin bütüncül bir dönüşüm sürecine girdiği ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin Edirne’nin tarihini yansıtan önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.