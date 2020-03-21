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Edirne'de meydanlardaki bankların toplanmasına tepki

Kentte koronavirüs salgınına karşı meydanlardaki banklar toplatıldı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, evde canlarının sıkıldığını söyledi.

İHA | 21.03.2020 - 08:57..
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Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı, tedbir ve uyarıları dikkate almayanlar hala dışarıda zaman geçiriyor.

Bu da tehlikenin daha fazla yayılması demek... Bu kez adres Edirne.

Kentte virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm duyurulara rağmen vatandaşların özellikle Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda toplanması üzerine, caddedeki banklar ve parklarda bulunan banklar, geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldı.

Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici bir süre kullanıma kapatıldı.

Bankların toplanmasına tepki: Sıkılıyoruz evde İZLE

‘CANIMIZ SIKILIYOR’

Bazı vatandaşlar, bankların kaldırılmasına tepki göstererek, oturacak başka yer kalmadığını, evde de canlarının sıkıldığını söyledi.

Edirne'de meydanlardaki bankların toplanmasına tepki

DOĞRU BULUP, KURALLARA UYAN DA VAR

Kimisi ise bankların kaldırılmasının doğru olduğunu ifade ederek, yetkililerin açıkladığı kurallara uyulması çağrısında bulundu.

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