Edirne'de mültecilerin bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci, Yunanistan sınırına hareket etti.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne’ye akın eden binlere mültecinin bekleyişi sürüyor.

'Tampon bölge'de mültecilerin bekleyişi sürüyor VİDEO

TAMPON BÖLGEDE BEKLİYORLAR

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede Yunanistan’ın kendilerini alması umuduyla 5 bini aşkın mülteci beklemeye geçti.

Kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşayan mülteciler, yardımlarla temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

5 bin milteciye ev sahipliği yapan tampon bölge adeta bir çadırkente dönüştü.

SERT MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor.