Edirne'de ölen motosikletlinin eşi ve annesi cenaze başında kavga etti

Edirne merkezden Elçili köyüne gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan 31 yaşındaki Öner Tütüniçmez'den bir daha haber alınamadı.

Tütüniçmez'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Üyüklütatar köyü yakınlarındaki bir sulama kanalında bulundu.

ARBEDE YAŞANDI

Acı haberi alarak olay yerine gelen iki çocuk babası Tütüniçmez'in eşi ile annesi arasında, cenazenin başında kazadan ötürü birbirlerini suçladıkları bir tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek fiziki arbedeye dönüşen gelin-kayınvalide kavgasını, olay yerindeki jandarma ve itfaiye ekipleri araya girerek güçlükle yatıştırdı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Sinir krizi geçiren aile üyeleri alandan uzaklaştırılırken Tütüniçmez'in cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde incelemeler sürüyor.