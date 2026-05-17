Edirne'de sağanak: Caddeler göle döndü
Edirne'de gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Meteoroloji'nin uyarıları sonucu Edirne'de beklenen yağış etkisini gösterdi.
Gece saat 22.30 itibarıyla etkili olan sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikteki araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Özellikle kent merkezinde etkisini artıran yağışın şiddeti, sokak lambalarının ışığında daha belirgin hale geldi.
Sürücüler kontrollü seyrederken vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.
SICAKLIK DA DÜŞTÜ
Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sağanağın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)