Edirne’de sulama kanalına düşen kişiden acı haber

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde meydana gelen olay, bölgede üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre Mehmet Sezer (49), henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanal çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, destek amacıyla Tekirdağ’dan dalgıç polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

DALGIÇ EKİPLER KANALDA ARAMA YAPTI

Sulama kanalında yapılan çalışmalar sırasında ekipler, Mehmet Sezer’e ulaştı. Sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildi.

Yapılan incelemede Sezer’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Sezer’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.