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Edirne'de tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak istediler

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

AA |
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Edirne'de tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak istediler

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında ihracatı Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine bağlanan tıbbi koruyucu malzemelerini, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yurt dışına çıkarıp Avrupa ülkelerine pazarlamak isteyen fırsatçılar gümrüğe takıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda art arda operasyonlar yapıldı.

DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN LİRA

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar İZLE

İLK OPERASYON İPSALA'DA

İlk operasyon İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Sargı bezi taşıdığını söyleyen ve Yunanistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen tırdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, inceleme başlattı. Belgelerinde yapılan inceleme neticesinde fiziki kontrollerin gerçekleştirilmesi için tır, önce x-ray tarama cihazına ardından da arama hangarına sevk edildi.

Edirne'de tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak istediler

783 BİN 80 ADET TIBBİ KORUYUCU MALZEME ÇIKTI

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) personelince araçta toplamda 767 bin değişik markada tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı olmak üzere toplamda 783 bin 80 tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Edirne'de tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak istediler

KAMU KURUMLARINA DAĞITILDI

Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, yakalanan tıbbi malzemelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruşlar arasında dağıtılmasına başlandı.

Edirne'de tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak istediler

KARGODAN TIBBİ KORUYUCU MALZEME ÇIKTI

Öte yandan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda risk analizi çalışmaları neticesinde durumundan şüphelenilen bir kargo x-ray taramasına yönlendirildi.

Edirne'de tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak istediler

'TEKSTİL MALZEMESİ' DEDİ

Tarama neticesinde fiziki kontrole tabi tutulan gönderinin, beyan edildiği gibi tekstil malzemesi değil, tıbbi koruyucu malzeme olduğu saptandı. Söz konusu çalışma neticesinde 341 bin 300 maskenin yanı sıra çok sayıda tulum, koruyucu gözlük ve dezenfektan ele geçirildi.

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