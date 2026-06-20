Edirne'de tıra ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü öldü
Edirne'de otoyolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Edirne'de Havsa otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında E.K'nin kullandığı otomobil, yolun kenarında bekleyen M.Y. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.K., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)