Edirne’deki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

Edirne’de Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucunda salı günü ‘tefecilik’ suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin Yörük Mahallesi’ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

TEFECİLİK OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, A.K., M.K., Ş.K., K.K., C.K. ve A.K., gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 50 bin lira değerinde 19 senet, 4 milyon 150 bin lira alacak yazılı not defteri, 10 tapu, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 2 araç satış sözleşmesi, 129 bin 95 lira nakit para ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

YÜKSEK FAİZLİ BORÇ AĞI ÇÖKERTİLDİ

Şüphelilerin yüksek faizle borç verdiği 59 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

Jandarma komutanlığındaki 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından işlemleri tamamlanan ve bugün Keşan'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.