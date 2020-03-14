taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

Cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacak.

DHA | 14.03.2020 - 16:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Edirne'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ"

Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

İlginizi Çekebilir
Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kahvehanelerde okey taşları dezenfekte edildi
Adıyaman’da kahvehaneler korona virüsüne karşı okey taşları çamaşır suyuyla yıkanıp, müşterilerine öyle veriyor.
BAE, koronavirüs nedeniyle uçuşları iptal etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye uçuşları askıya aldı.
Alışveriş yapana bedava kolonya dağıtan esnaf
Malatya’da bir esnaf, işyerinden alışveriş yapan müşterilerine koronavirüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu
Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu
230
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
690
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
1328
Burhan Demircan vefat etti
Burhan Demircan vefat etti
126
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
183
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
163
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir