Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: Vatanımız sağ olsun

Kahraman şehitlerimiz bu bayramda da yalnız bırakılmadı...

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği’ne akın etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇİÇEKLER SULANDI

Aileler, şehit yakınlarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehit yakınları, gözyaşları içinde mezarlardaki çiçekleri suladı.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan bazı vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti.

BİRBİRİNE KENETLENDİLER

Birbirine kenetlenen şehit yakınları, acılarını paylaşarak teselli bulmaya çalıştı.

Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

"BURADA YATIP KALKIYORUZ"

Bayramın üç gününü şehitlikte geçireceklerini dile getiren Kılıç, "Biz burada bayramlaşıyoruz, burada yatıp burada kalkıyoruz." dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın aile dostu Rasim Duman ise şehidin ellerinde büyüdüğünü söyledi.

"ÇALIŞTI, ÇABALADI, ASKER OLDU, ŞEHİT OLDU"

Şehit Sercan Baş'ın dört dörtlük bir insan olduğunu vurgulayan Duman, "Çalıştı, çabaladı, asker oldu, şehit oldu. Bizim ciğerimiz parçalandı. Annesi büyüttü, asker ocağına yolladı" diye konuştu.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI VERMESİN"

Şehit olmadan evvel bayramlarda şehit Baş'la hep birlikte vakit geçirdiklerini, aile gibi olduklarını belirten Duman, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin." ifadesini kullandı.