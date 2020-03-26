Edis, arkadaşlarıyla karantinada

Koronavirüs salgını yüzünden dışarıya çıkamayan şarkıcı Edis, müzik çalışmalarına devam edebilmek için üç müzisyen arkadaşıyla beraber eve kapandı.

Edis, günlerinin nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı:

"MÜZİSYEN ARKADAŞIM VAR"

“Evde bir DJ, bir ses mühendisi ve iki müzisyeniz. Doğaçlama müzikler yapıyoruz. Ben bir yandan ev stüdyomda albüm çalışmalarıma devam ediyorum.

"AYAKKABILARIMA GALOŞ GEÇİRİYORUM"

Karantina arkadaşım vegan mutfağını öğretiyor bana. Hijyen konusunda herkesin bildiği korunma yöntemlerim var, eldiven, maske dezenfektan kullanmak gibi. Bir şey daha yapıyorum; dışarı çıkarken virüslerden korunmak için ayakkabıma galoş takıyorum.”

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

Süreç benim için zorlayıcı. Tam albüm, konser, turne gibi durumlara hazırlanırken, bir anda durma noktasına geldi her şey. Moralim bozuk. Dünya için endişeliyim, ailem, yakınlarım ve ülkemiz için endişeliyim. Bir çeşit distopya yaşıyoruz. Ürettiklerimi çevrimiçi yayınlayacağım ama bu sanal hayata alışmak istemiyorum. Zor günlerden geçiyoruz, herkese geçmiş olsun.”