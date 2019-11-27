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Edis'in yeni tarzı şaşırttı

Saçlarını sarıya boyatan ünlü popçu, şimdi de taktığı başörtüsü ile sosyal medyanın dilinde...

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 12:33..
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Erkekler için trend haline gelen başörtü takma modasına Edis de uydu.

Geçtiğimiz günlerde saçını sarıya boyatan Edis’in yeni hali, önce Eminem'e sonra Justin Bieber'a benzetilmişti.

BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

Hızını alamayan Edis, şimdi de ABD'li rapçi Asap Rocky ve modacı Marc Jacobs'un öncüsü olduğu başörtü modasını kendisine uyarladı.

Edis'in yeni tarzı şaşırttı

BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE...

Ünlü popçunun bu hali sosyal medyada çok konuşuldu. Edis'i beğenen de oldu eleştiren de...

İşte o yorumlardan bazıları:

"Bu kadar yakışıklı olmak zorunda mısın ya."

"Kanka kapanmışsın hayırlı olsun."

"Cenazeye giden, platin sarı renk saç, eşarbı kafasının yarısını örten sosyetik ablalar gibi olmuşsun."

"Lütfen eski haline dön."

"Capslere konu olmak için mi yaptın bunu hayatım ya."

Edis'in yeni tarzı şaşırttı

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