EFES-2026 Tatbikatı'nda TCG Anadolu'dan güç gösterisi

İzmir’de düzenlenen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi TCG Anadolu, sahip olduğu amfibi ve hava unsurlarıyla dikkat çekti. Urla açıklarında icra edilen faaliyetlerde, geminin çok yönlü operasyon kabiliyeti sahaya yansıtıldı.

TCG ANADOLU’DA AMFİBİ HAZIRLIK VE HAVA OPERASYONLARI

Tatbikat çerçevesinde TCG Anadolu’da konuşlu Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), teknik kontrollerin ardından uçuş güvertesine asansör sistemiyle çıkarıldı. Bu süreç, geminin insansız hava araçlarıyla entegre operasyon kabiliyetini ortaya koydu.

Gemide ayrıca amfibi harekâta katılacak birliklerin hazırlıkları da gerçekleştirildi.

DENİZ PİYADELERİ ZAHA İLE ÇIKARMA HAZIRLIĞINDA

Amfibi deniz piyadeleri, çıkarma harekâtı senaryosu kapsamında Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) içerisinde görev yerlerini aldı. Tatbikat, denizden karaya intikal kabiliyetlerinin test edildiği aşamalarla sürdürüldü.

HELİKOPTERLERLE EŞ ZAMANLI EĞİTİM

Tatbikatta gemi bünyesindeki birliklerin SH-70 Seahawk helikopterlerine intikali de başarıyla gerçekleştirildi. Aynı zamanda AH-1W Super Cobra helikopterlerinin iniş ve kalkış eğitimleri icra edilerek hava unsurlarının gemiyle entegrasyonu test edildi.

ÇOK BOYUTLU HAREKÂT KABİLİYETİ SAHAYA YANSITILDI

Gerçekleştirilen faaliyetler, TCG Anadolu’nun hem amfibi çıkarma hem de hava destekli operasyonlarda sahip olduğu çok yönlü kabiliyeti gözler önüne serdi. Tatbikat, modern deniz harekât konseptlerinin uygulamalı olarak test edildiği önemli bir aşama olarak değerlendirildi.