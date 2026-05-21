EFES 2026’da 'Çelik Kubbe' sahaya çıktı

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde büyük başarılara imza atmayı sürdürüyor.

Milli teknolojilerde tarih yazılırken, yeni projeler bir bir hayata geçmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dev projesi 'Çelik Kubbe' ise vatan sahasının güvenliğinden sorumlu.

'ÇELİK KUBBE' SAHAYA ÇIKTI

ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe sistemi, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilme özelliğine sahip.

İşte bu gurur verici sistemler ilk kez toplu halde EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'nda bir arada göründü.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Tatbikatta uzun menzilli SİPER, alçak ve orta irtifa HİSAR-A ve HİSAR-O, namlulu hava savunma sistemi KORKUT, anti-drone çözümü TOLGA ve mini/mikro İHA karıştırma sistemi İHTAR aynı hava savunma mimarisi altında sergileniyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın EFES-2026 basın brifingine göre, söz konusu sistemler “Hava Savunma mevziinde ÇELİK KUBBE mimarisinde gösteri faaliyeti” kapsamında kullanılacak.

KATMANLI SAVUNMA MİMARİSİ SAHADA GÖSTERİLİYOR

Çelik Kubbe, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan sensörler, komuta kontrol sistemleri ve önleyici unsurları tek bir ağ merkezli yapıda birleştirmeyi amaçlıyor.

EFES-2026’da bu mimarinin önemli unsurları aynı anda görev alarak, Türkiye’nin entegre hava ve füze savunma kabiliyetinin sahadaki işleyişini gözler önüne serecek.

Bu kapsamda SİPER, uzun menzilli bölge hava ve füze savunmasını, HİSAR-A ve HİSAR-O, alçak ve orta irtifa korumasını, KORKUT, namlulu yakın hava savunmasını, TOLGA ve İHTAR ise mini ve mikro İHA tehditlerine karşı elektronik karıştırma görevlerini üstlenecek.

HAVA SAVUNMA VİZYONU SAHAYA YANSIYOR

EFES-2026’da Çelik Kubbe mimarisinin sahada sergilenmesi, Türkiye’nin farklı katmanlarda görev yapan hava savunma sistemlerini tek bir entegre yapıda birleştirme hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzun menzilli füze savunmasından anti-drone çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu mimari, Türkiye’nin hava savunma alanında elde ettiği yerli ve milli kabiliyetlerin aynı ağ üzerinden koordineli şekilde çalıştırılmasını amaçlıyor.

50 ÜLKEDEN 10 BİNİ AŞKIN PERSONEL KATILIYOR

20 Nisan-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı’na, 1.305’i dost ve müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 10 bin 388 personel katılıyor.

Tatbikatta fiilen yer alan ülke sayısı ise 50 olarak açıklandı.

Ayrıca savunma sanayi sergisine 55 savunma şirketi katılırken, 16 kamu kurum ve kuruluşu da tatbikatta görev alıyor.

EFES 2026’DA ÇOK SAYIDA YENİ SİSTEM GÖREV YAPIYOR

EFES-2026 yalnızca Çelik Kubbe unsurlarıyla değil, çok sayıda yerli savunma sistemiyle de dikkat çekiyor.

Tatbikatta ilk kez kullanılması planlanan sistemler arasında şunlar yer alıyor:

- BORAN 105 mm hafif obüs

- MEMATT

- ASLAN insansız kara aracı

- KARAOK

- GÖKBEY helikopteri

- Bayraktar TB3

- Bayraktar AKINCI

- GÖKBERK lazer silah sistemi

- Kamikaze yetenekli sürü dronlar

- MİLKAR elektronik taarruz sistemi

Basın brifinginde, Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’dan kalkış yapacağı, AKINCI’nın ise yakın hava desteği ve keşif görevlerinde kullanılacağı belirtildi.