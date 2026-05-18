Efes-2026'da karaya çıkarma tatbikatı gerçekleştirildi

Havada, karada ve denizde...

Türk Silahlı Kuvvetleri, vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışıyor.

Bu kapsamda durmaksızın yeni tatbikatlar gerçekleştirilerek olası acil durum ve tehditlere hazırlanılıyor.

İZMİR'DE DEVAM EDEN EFES-2026 TATBİKATI

Son olarak 11 Nisan'da İzmir'de başlayan Efes-2026 tatbikatı sürerken çalışmalardan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en kapsamlı birleşik ve müşterek askeri tatbikat serilerinden biri olan tatbikata, çok sayıda personel katılım sağlıyor.

KARAYA ÇIKARMA HAREKATI

Tatbikatta son olarak denizden karaya çıkarma harekatı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, gerçekleştirilen harekata ilişkin açıklama yapıldı.

"GÖREV BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, "Dosta güven, düşmana korku veren Efes-2026 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, denizden karaya gerçekleştirdiği çıkarma harekâtında hız, koordinasyon ve yüksek muharebe kabiliyetiyle görevini başarıyla icra etti." denildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan yapılan paylaşımda, harekata ilişkin görüntülerin bulunduğu bir videoda yer aldı.

Söz konusu paylaşım, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.