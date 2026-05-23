Efkan Ala: Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık

CHP’de mutlak butlan davası aylardır gündemdeydi.

Tüm CHP’nin ana gündemini oluşturan bu davada karar çıktı.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ GERİ GELDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP içerisinde karışıklık ve kaos sürerken siyasilerden CHP’ye yönelik tepkiler gelmeye başladı.

"KARDEŞİM DÖN PARTİNİN İÇİNE BAK"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti’nin Bursa teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında CHP’ye sert sözlerle eleştirilerde bulundu.

Başkanvekili Efkan Ala, CHP’nin sürekli iktidarı suçladığını belirterek, “Bir mesele ile karşılaştığında kafasını kaldırıp baksa bizi görüyor, bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden CHP’li, şikayet edilen yine CHP’li. Devletin kurumlarını mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi götürmüş. Kardeşim dön partinin içine bak ve orayı düzelt.” dedi.

GÜÇLÜ VE PROJE ÜRETEN MUHALEFET

Türkiye’nin gerçek meselelerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Ala, güçlü ve proje üreten bir muhalefete ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var.

Elbette yarışırız, en iyi projelerimizi milletimizle paylaşırız. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun, belediyeler hizmette yarışsın.” diye konuştu.

"MUHALEFETİN İÇİ ORTA DOĞU KADAR KARIŞIK"

Muhalefetin kendi iç sorunlarını çözmesi gerektiğini söyleyen Ala, "Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li ama karşılarında bizi görüyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİZ CHP İLE UĞRAŞAMAYIZ"

CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Efkan Ala, “İnsan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyorsunuz. Yolsuzluktan başka gayrimeşru ilişkilere kadar insanların görmesini arzu etmediğimiz şeylerin olmasından kimseye fayda yok.

Bizi suçlamayın, bizim işimiz gücümüz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşamayız. Kendi içine dönsün, meselelerini çözsün, milletle paylaşsın.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değinen Ala, bayramı buruk kutladıklarını belirterek, “Bizim Gazze’de sorunumuz var. Kardeşlerimiz acı içerisinde. Dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeyse biz buruk kutluyoruz bayramımızı. Bizim büyük meselelerimiz var.” dedi.

AK Parti’nin siyasi anlayışına da vurgu yapan Efkan Ala, “Bizim siyasi genetiğimiz böyle. Biz oradan buradan devşirme fikirlerle hareket etmiyoruz.” şeklinde konuştu.